Возрастной порог при продаже спиртного в РФ хотят поднять до 21 года

Министерство здравоохранения России рассматривает возможность увеличения возрастного ограничения на покупку алкоголя. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы Султана Хамзаева, документ оказался в распоряжении РИА Новости.

- По поводу предложений о запрете продажи алкогольных напитков лицам младше 21 года сообщаем, что Минздравом разработан проект плана мероприятий в рамках реализации Концепции по сокращению потребления алкоголя в России до 2030 года и на последующие годы,

— указано в ответе министерства.

Хамзаев ранее предложил повысить минимальный возраст для покупки алкоголя до 21 года.

В Минздраве отметили, что в план мероприятий включено изучение вопроса о повышении минимального возраста для приобретения крепких алкогольных напитков. Сейчас завершаются регламентные процедуры по утверждению данного плана, уточнили в министерстве. // фото: unsplash.com