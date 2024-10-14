Плату за посещение особо охраняемых природных зон в Карелии увеличат

С 1 января 2025 года в Карелии повысят стоимость посещения особо охраняемых природных территорий регионального значения. Как сообщили в дирекции ООПТ республики, согласно постановлению правительства, стоимость составит 200 рублей.

Изменения затронут всех туристов, не относящихся к льготным категориям, которые планируют посетить природные памятники и заказники, включенные в перечень:

- Памятник природы «Белые мосты» (Питкярантский район);

- Заказник «Кузова» (Кемский район);

- Заказник «Ладожское побережье» (Олонецкий район);

- Заказник «Полярный круг» (Лоухский район);

- Заказник «Толвоярви» (Суоярвский район);

- Заказник «Сорокский» (Беломорский район);

- Заказник «Керетский» (Лоухский район);

- Памятник природы «Хитоостров» (Лоухский район);

- Памятник природы «Куми-порог» (Калевальский район);

- Природный парк «Валаамский архипелаг» (Сортавальский район);

- Заказник «Муромский» (Пудожский район).

Собранные средства направят на поддержание существующей инфраструктуры, улучшение условий для туристов, создание новых экологических троп, стоянок, зон отдыха, а также решение вопросов, связанных с нелегальной утилизацией отходов. // фото: pixabay.com