Плату за посещение особо охраняемых природных зон в Карелии увеличат
С 1 января 2025 года в Карелии повысят стоимость посещения особо охраняемых природных территорий регионального значения. Как сообщили в дирекции ООПТ республики, согласно постановлению правительства, стоимость составит 200 рублей.
Изменения затронут всех туристов, не относящихся к льготным категориям, которые планируют посетить природные памятники и заказники, включенные в перечень:
- Памятник природы «Белые мосты» (Питкярантский район);
- Заказник «Кузова» (Кемский район);
- Заказник «Ладожское побережье» (Олонецкий район);
- Заказник «Полярный круг» (Лоухский район);
- Заказник «Толвоярви» (Суоярвский район);
- Заказник «Сорокский» (Беломорский район);
- Заказник «Керетский» (Лоухский район);
- Памятник природы «Хитоостров» (Лоухский район);
- Памятник природы «Куми-порог» (Калевальский район);
- Природный парк «Валаамский архипелаг» (Сортавальский район);
- Заказник «Муромский» (Пудожский район).
Собранные средства направят на поддержание существующей инфраструктуры, улучшение условий для туристов, создание новых экологических троп, стоянок, зон отдыха, а также решение вопросов, связанных с нелегальной утилизацией отходов. // фото: pixabay.com