Пименовский мост хотят заасфальтировать на этой неделе

Работы на переправе в центре Петрозаводска не затихали в выходные. Укладывать асфальт собираются на этой неделе. Об этом сообщила сити-менеджер Инна Колыхматова.

«Подрядчик понимает всю ответственность, с работами не медлит, планирует заасфальтировать проезжую часть уже на этой неделе»,

- сообщила глава города. После этого по Пименовскому мосту смогут открыть движение транспорта.

Колыхматова добавила, что на объекте достаточно работников и техники, а большой объем работ уже выполнен.

Глава столицы Карелии также считает, что «разрядить ситуацию» с транспортными потоками получилось, хотя пробки остались.

«Еще до закрытия моста совместно с ГИБДД проанализировали движение машин и места основных заторов. На восьми перекрестках отрегулировали работу светофоров. Конечно, пробки не исчезли, но несколько разрядить ситуацию у нас получилось». // фото стоп-кадр