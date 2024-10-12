12 октября 2024, 16:11
Ремонт на Пименовском мосту продолжают и в выходные дни
Мэр Петрозаводска рассказала, что сделано на Пименовском мосту
В выходные работы на Пименовском мосту в Петрозаводске продолжаются без остановок. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.
Мэр подчеркнула, что ей регулярно поступают отчеты о состоянии дел на объекте. По ее словам, на одной стороне моста уже завершена укладка бруса, нанесена гидроизоляция и уложены доски. Завтра эта часть будет готова для укладки асфальта.
- Строители уже приступили к работам на второй стороне,
- отметила глава города.
За несколько дней специалисты «Кондопожского ДРСУ» выполнили практически половину запланированных работ.
Напомним, полная разборка моста не предусмотрена. Подрядная организация заменит мостовое полотно, включая деревянное основание и асфальтовое покрытие. // фото: скриншот видео