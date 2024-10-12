Число аварий с пешеходами выросло в Петрозаводске

В Петрозаводске за первые девять месяцев этого года около 1 500 пешеходов привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

За тот же период произошло 46 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 4 человека и 46 получили ранения. В 20 авариях вина лежит на пешеходах, из них три человека скончались, а 17 получили травмы.

- По сравнению с прошлым годом число ДТП с участием пешеходов увеличилось. Госавтоинспекция настоятельно призывает их проявлять особую внимательность при пересечении проезжей части, пользоваться специально оборудованными переходами и всегда убедиться в безопасности,

— говорится в сообщении.

Согласно данным ГАИ, за аналогичный период прошлого года в Петрозаводске зафиксировали 44 аварии с участием пешеходов, при которых погибли два человека и 43 получили травмы. // фото: Госавтоинспекция Петрозаводска