Правила перевозки детей в автомобилях проверяют в центре Петрозаводска

Сотрудники Ггосавтоинспекции Петрозаводска 12 октября проверяют соблюдение водителями правил дорожного движения. Они дежурят в центре города и напоминают об обязательном использовании ремней безопасности, а также детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность юных пассажиров в автомобиле.

Госавтоинспекция призывает водителей строго следовать правилам и помнить о безопасности детей. Пассажиров младше семи лет надо перевозить в легковом автомобиле только с применением специальных детских удерживающих устройств, соответствующих их весу и росту.

Для детей от семи до 11 лет включительно также обязательно использовать детские удерживающие системы или ремни безопасности, а на переднем сиденье автомобиля — исключительно детские удерживающие устройства.

Водителей, нарушающих эти правила, привлекут к административной ответственности. За несоблюдение норм перевозки детей предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей. // фото: freepik.com