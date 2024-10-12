12 октября 2024, 09:42
Проезд через железнодорожный переезд в Беломорске ограничат
Настил будут разбирать, так что транспорт через переезд не пропустят
В понедельник, 14 октября, в Беломорске на железнодорожном переезде на 781 км станции Беломорск — автодорога на вокзал — будут проводить ремонтные работы с разборкой настила. Об этом сообщила местная администрация.
В связи с этим с 09:00 до 21:00 движение автотранспорта через переезд будет приостановлено, предупредили власти.
Автомобили будут пропускать один раз в час, организовав одностороннее движение небольшими группами. В случае возникновения экстренных ситуаций, таких как проезд пожарных, скорой помощи или полиции, транспорт будут пропускать оперативно. // фото: freepik.com