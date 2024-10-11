11 октября 2024, 21:12
Грунтовые дороги в Петрозаводске выравнивают грейдером
Карельскую столицу приводят в порядок мобильные бригады подрядчика
За поддержание порядка в Петрозаводске по муниципальному контракту отвечает «Кондопожское ДРСУ». Чистоту в карельской столице ежедневно обеспечивают специализированная техника и мобильные бригады, сообщили в городской администрации.
В пятницу, 11 октября, грейдер выравнивает грунтовые дороги в Октябрьском районе, а также на Кукковке и Древлянке. Подрядная организация также занимается уборкой опавшей листвы на улицах Октябрьского района, Древлянки, Ключевой, Соломенного и центральной части города.
В Октябрьском районе используют дорожные пылесосы. Две мобильные бригады приводят в порядок остановочные павильоны Петрозаводска, а тракторы с щетками очищают улицы Октябрьского района, Кукковки и Ключевой. // фото: администрация Петрозаводска