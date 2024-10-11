Грунтовые дороги в Петрозаводске выравнивают грейдером

За поддержание порядка в Петрозаводске по муниципальному контракту отвечает «Кондопожское ДРСУ». Чистоту в карельской столице ежедневно обеспечивают специализированная техника и мобильные бригады, сообщили в городской администрации.

В пятницу, 11 октября, грейдер выравнивает грунтовые дороги в Октябрьском районе, а также на Кукковке и Древлянке. Подрядная организация также занимается уборкой опавшей листвы на улицах Октябрьского района, Древлянки, Ключевой, Соломенного и центральной части города.

В Октябрьском районе используют дорожные пылесосы. Две мобильные бригады приводят в порядок остановочные павильоны Петрозаводска, а тракторы с щетками очищают улицы Октябрьского района, Кукковки и Ключевой. // фото: администрация Петрозаводска