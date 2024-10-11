Дачники узнали, какая опасность может таиться в погребе

Опасные газы могут появиться из продуктов, которые дачники хранят в погребах. Перед тем как спуститься в погреб, его нужно хорошо проветрить, чтобы обеспечить в помещении кислород, об этом сообщает РИА Новости.

Также перед спуском в погреб нужно убедиться, что там нет углекислого газа или метана. При этом нельзя включать в подвале светильники или зажигать свечи. После проветривания нужно спустить в погреб ведро с зажженной свечой. Если пламя потухло или коптит, то помещение нужно продолжить проветривать.

Чтобы ускорить процесс проветривания, можно несколько раз на веревке опустить старое одеяло или тюк соломы. При помощи этого кислород вытеснит газ. Чтобы убедиться в безопасности, нужно еще раз зажечь свечу. Если пламя ровное и голубоватого оттенка, то спускаться в погреб можно, но перед этим надо кого-то попросить стоять снаружи, чтобы в случае беды помощник вызвал спасателей. Фото: freepik