В школе карельского поселка прошел Урок мужества

Участники спецоперации побывали в школе Пряжи. В ходе беседы бойцы 20-й дивизии передали Ольге Шмаеник, депутату Законодательного собрания, трофеи: британский шлем, бронежилет и сбитый беспилотник противника. Для музея СВО», — сказали участники встречи.

Подростки не без интереса рассмотрели две каски — обе из стран НАТО. На одной из них есть надпись «Волчара» – позывной обладателя шлема. Школьники отметили, что надпись сделана на русском языке.

Парламентарий передала трофейное имущество музею СВО, который находится в Петрозаводске.

«Будем планировать совместные поездки в школы на «Уроки мужества» с такими экспонатами», — пообещали организаторы.//фото Ольги Шмаеник.