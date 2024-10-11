Петрозаводчан незаконно заставили оплатить промывку системы отопления

Проживающие в многоквартирном доме № 55 на Октябрьском проспекте Петрозаводска люди обратились с жалобой в Госкомитет Карелии по жилищному надзору. Они попросили проверить, правильно ли им начислили плату за промывку системы отопления.

Это была дополнительная строка, которая появилась в квитанциях в декабре прошлого и январе текущего годов. Дом обслуживает управляющая компания «Территория», куда за разъяснениями обратились сотрудники Госкомитета.

В УК объяснили, что так как оплата промывки не обозначена в договоре, ее и выставили отдельной строкой. Работы проводили в мае прошлого года, а заплатить за них надо было зимой.

Однако все дополнительные работы и их стоимость надо по закону утверждать на общем собрании собственников. Причем делать это до оказания самой услуги. Собрания никто не проводил, стоимость работ жильцы дома не согласовывали.

Обслуживающей организации выдали предписание устранить нарушение. Она не согласилась и обратилась в Арбитражный суд. Но он лишь подтвердил наличие нарушения в деятельности обслуживающей организации. Так что предписание Госкомитета осталось в силе.

В сентябре жильцам дома сделали перерасчет, общая сумма корректировки начисленной по строке «промывка системы отопления» платы составила 10 тысяч рублей. // фото: pixabay.com