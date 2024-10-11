Водители медицинского транспорта Карелии готовы к забастовке

Сотрудники госучреждения «Ресурсный центр при Минздраве Карелии» обратились в петрозаводскую прокуратуру и Трудовую инспекцию за защитой своих прав. Главный вопрос, который толкает водителей медицинского транспорта на забастовку, - заработная плата.

Будут ли массовые увольнения или водители просто в один день не выйдут на линию - зависит только от руководства предприятия. На встречу с нашей съемочной группой руководитель Ресурсного центра Екатерина Лебедева не пришла, от комментариев отказалась. В Минздраве нам сообщили, что идет служебная проверка. На этом все.

Но, как рассказали водители, прокурорская проверка тоже уже началась, и вместе с ней в автоколоннах появилось объявление, что сотрудников уже на следующей неделе примут в бухгалтерии и все объяснят. А еще пообещали повысить оплату за интенсивность на 10 процентов.

Мы продолжим следить за этой ситуацией, а пока все подробности - в сюжете Марины Бедорфас и Евгения Евдокимова. // Видео: телеканал "Ника плюс".