Горбатую лисичку и водяного скорпиона нашли в «Водлозерском»

На территории Водлозерского национального парка в очередной раз прошла научно-исследовательская экспедиция. Ученые исследовали окрестности реки Новгуда, озера Листвяное и береговую линию Водлозера. Они хотели выявить редкие и типичные виды флоры и фауны, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Начальник отдела экологического мониторинга и сохранения историко-культурного наследия парка Елена Кулебякина назвала главным достижением экспедиции подтверждение обитания подкаменщика обыкновенного в водах парка.

Маленькую рыбку, которую не встречали на этой территории более 20 лет, ученые ловили с помощью сачка и сита на протяжении нескольких часов. После фотографирования «долгожданный трофей» выпустили обратно в водоем.

Среди других находок экспедиции — редкий гриб лисичка горбатая и насекомое водяной скорпион.

Также исследователи зафиксировали новую точку обитания обыкновенной летяги, внесенной в Красные книги Карелии и Архангельской области. Этот редкий вид белок изучают с 2015 года сотрудники парка. // фото: пресс-служба нацпарка «Водлозерский»