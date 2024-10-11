Отмостка храма в Петрозаводске треснула, праздник прошел «на цыпочках»

Церковь Иоанна Богослова в карельской столице постепенно разрушается из-за обрушенного при строительстве СК «Луми» склона. Общественник и фотограф Илья Тимин написал на своей странице ВКонтакте, что на отмостке фундамента возникли трещины.

По его словам. Крестный ход в честь Иоанна Богослова 9 октября проходил «на цыпочках». Прихожане боялись упасть в пропасть.

- Обстановка не праздничная. Кривая временная оградка, чтобы никто не упал со склона. Крестный ход на цыпочках. Чтобы не обвалился в овраг сам храм и случайно не дискредитировал власть и чиновников, не выполнивших данные обещания,

- написал Илья Тимин.

Напомним, склон около храма обрушился в мае. Подрядчик и администрация города обещали оперативно укрепить его. Общественник уверяет, что власти этого не сделали, поэтому с началом дождей по отмостке фундамента пошли трещины.

При этом в мэрии уверяют, что все под контролем. Склон укрепили бирмой, поставили маяки, состояние земли контролируют.

- До производства работ на склоне подрядчик и представители МКУ «УКС Петрозаводска» обследовали фундамент храма и зафиксировали трещины отмостки. После укрепления склона бирмой эксперты не зафиксировали ни его обрушений, ни изменений фундамента,

- уверяют в администрации города.

Власти обещают, что скоро заключат контракт на укрепление склона шпунтом Ларсена. На стройплощадку уже привезли 20 тонн шпунтовых конструкций. // фото: администрация Петрозаводска