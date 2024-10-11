11 октября 2024, 16:04
Власти Костомукши обязали копить снег, вывозить или плавить его
Администрация карельского города должна обустроить специальные места для снега
Снег в Костомукше не вывозили на особую площадку, чтобы потом от него избавиться. Такая ситуация не устроила прокуратуру города, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.
Прокурор подал в суд иск и потребовал обязать администрацию обустроить площадку для вывоза и накопления снега либо снегоплавильные установки. Этого требуют санитарные нормы и правила.
Суд требования прокурора удовлетворил. На администрацию города возложили обязанность провести соответствующие мероприятия в течение полугода с момента вступления решения в законную силу. // фото: pixabay.com