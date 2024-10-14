Ямы на проезжей части в микрорайоне Петрозаводска стали еще глубже

На улице Ульянова в Петрозаводске вновь появились глубокие ямы, о чем сообщили пользователи группы «ДТП Петрозаводска и Карелии». Местные жители уже обращали внимание на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия.

- После первой публикации ямы лишь засыпали землей. Теперь их глубина увеличилась до 10 сантиметров,

— сообщил очевидец.

Ранее эти выбоины достигали глубины восьми сантиметров. Один из горожан напомнил, что на этой улице два года назад провели капитальный ремонт, а в прошлом году выполнили ямочный.

Водители могут не заметить дефекты дорожного полотна при плохой видимости и дождливой погоде, особенно в вечерние часы, опасаются горожане. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте