14 октября 2024, 07:15
Ямы на проезжей части в микрорайоне Петрозаводска стали еще глубже
Водителей на Старой Кукковке подстерегает не заметная в темноте опасность
На улице Ульянова в Петрозаводске вновь появились глубокие ямы, о чем сообщили пользователи группы «ДТП Петрозаводска и Карелии». Местные жители уже обращали внимание на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия.
- После первой публикации ямы лишь засыпали землей. Теперь их глубина увеличилась до 10 сантиметров,
— сообщил очевидец.
Ранее эти выбоины достигали глубины восьми сантиметров. Один из горожан напомнил, что на этой улице два года назад провели капитальный ремонт, а в прошлом году выполнили ямочный.
Водители могут не заметить дефекты дорожного полотна при плохой видимости и дождливой погоде, особенно в вечерние часы, опасаются горожане. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте