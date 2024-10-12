12 октября 2024, 09:12
Новый асфальт уничтожили на очередном участке дороги в Петрозаводске
Жители карельской столицы предъявили претензии устранявшим течь из канализационного колодца
Новый асфальт на пересечении улиц Ведлозерской и Мелентьевой в карельской столице положили совсем недавно, а вскоре разрушили. Об этом написали в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
- Недолго радовались новому асфальту,
- сказано в публикации.
Автор поста разместил фотографии и объяснил, что несколько дней из этого канализационного люка текла вода. Потом приехали рабочие, все разрыли, а устранив течь, засыпали дорогу камушками. При этом осталась яма.
- А асфальту быть тут? Или снег скроет вашу халтуру? – поинтересовался горожанин. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте