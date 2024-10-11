Летящий в небе пылающий факел напугал людей в Кондопоге

Жители карельского города написали о летевшем вечером бумажном китайском фонарике. Он загорелся и стал в буквальном смысле факелом в небе, рассказали в паблике «Подслушано в Кондопоге».

- Повезло, что он не приземлился на чей то дом, участок или машину,

- заметил автор поста.

По его словам, пылающий фонарь летел в сторону домов, но упал около гаража, где часто стоят легковушки.

Горожанин призывал запускающих такие фонари задуматься о последствиях, ведь они могут стать причиной серьезного пожара. // фото: freepik.com