11 октября 2024, 14:44
Летящий в небе пылающий факел напугал людей в Кондопоге
Бумажный китайский фонарь вспыхнул и мог причинить немало бед
Жители карельского города написали о летевшем вечером бумажном китайском фонарике. Он загорелся и стал в буквальном смысле факелом в небе, рассказали в паблике «Подслушано в Кондопоге».
- Повезло, что он не приземлился на чей то дом, участок или машину,
- заметил автор поста.
По его словам, пылающий фонарь летел в сторону домов, но упал около гаража, где часто стоят легковушки.
Горожанин призывал запускающих такие фонари задуматься о последствиях, ведь они могут стать причиной серьезного пожара. // фото: freepik.com