Полиция гналась за пьяным водителем по Петрозаводску

В Петрозаводске пьяный водитель пытался уйти от полицейской погони. Все случилось в ночь на 14 октября, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, на проспекте Александра Невского инспектор остановил автомобиль Daewoo Nexia. Водитель затормозил, но вновь ударил по газам, когда сотрудник полиции подошел к машине. Началось преследование.

На пересечении проспекта Александра Невского и улицы Луначарского водитель не справился с управлением и въехал в ограждение, но все равно поехал дальше. Остановить беглеца удалось на улице Ригачина.

За рулем оказался мужчина 1999 года рождения. Он имел признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования автомобилист отказался. Транспортное средство было помещено на специализированную стоянку, водитель задержан. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch