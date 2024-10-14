Чиновникам в сфере образования Карелии Путин не указ

Текст: Елена Малишевская

В поселке Панозеро 29 октября состоится опрос местных жителей: согласны ли они с присоединением Панозерской школы к Кемской школе № 3. Панозерцы однозначно высказались на этот счет еще летом: они категорически против закрытия школы и не хотят отправлять своих детей в интернат за сотню километров от дома. Но власти упорно продолжают «игры в демократию»: продавливают свое решение всеми возможными способами, создавая иллюзию, что у людей есть право выбора. Президент России неоднократно высказывался по поводу малокомплектных учебных заведений: «Если уничтожить школу, то село умрет». Но карельским чиновникам в сфере образования хоть кол на голове теши.

Жители Панозера в шоке от объявления о проведении нового опроса. «Что, опять?!», - это самая мягкая реакция селян. В июле этого года их уже опрашивали: получили бюллетени с крайне противоречивыми формулировками, долго разбирались в сути вопросов и как на них отвечать, в итоге все единогласно проголосовали против закрытия школы. На какое-то время выдохнули с облегчением, но не тут-то было.

«Зачем снова проводят опрос? Неизвестно. Видимо, решение о ликвидации школы уже принято, а нам таким образом просто пудрят мозги»,

- предполагают жители Панозера.

У Аллы Павловой четверо детей: старшая дочь успешно окончила Панозерскую школу, поступила на бюджетное место в Лесотехнический техникум. Сын учится в девятом классе, дочь - в седьмом, младшему сыночку пять лет.

«Я не собираюсь никуда перезжать. И хочу, чтобы мои дети учились здесь. И мой младший сын должен пойти в 1 класс в Панозерскую школу. Что, у меня силой детей заберут и увезут в Кемский интернат?»,

- задает справедливый вопрос Алла.

Удивительно циничное отношение к людям демонстрируют республиканские чиновники. 20 июня в Панозеро приезжала большая делегация, среди которых была и первый заместитель министра образования Наталья Кармазина.

«Мы приехали обсуждать не вопрос закрытия школы, такого решения нет! Мы хотим найти пути улучшения образования»,

- говорила тогда Наталья Кармазина.

Среди обещаний, данных летом чиновницей, были и методички для сельских учителей, и помощь с автобусом - для выездов детей в районный центр и участия в культурно-образовательных мероприятиях. Ничего этого нет и в помине. А приглашение на новый опрос есть. О том, что голосование может быть «показушным» и ничего не решит, панозерцев предупреждают жители поселка Плотина Лоухского района.

«В прошлом году жители нашего поселка голосовали против реорганизации поселковой школы путем присоединения к школе п. Чупа. И что? В этом году реорганизация идет полным ходом. Зачем надо было устраивать это показушное голосование, если власть сделает все равно по-своему? Игра в демократию что ли? Или в дерьмократию?»,

- пишет житель поселка Плотина Александр Новиков.

Еще до начала учебного года коллектив Плотинской школы уведомили, что теперь она не самостоятельное учебное заведение, а филиал Чупинской школы. Пока ученики в своих классах и за своими партами, но что будет дальше, никто не знает. Учеников, кстати, всего четверо. Жители Плотины прекрасно понимают: такое количество детей означает, что школа всегда под угрозой полного закрытия.

«Мы дозвонились в районное управление образования, там заведующая заявила, что все равно будет так, как им надо. А когда спросили: «Зачем надо было устраивать это голосование?», она ответила, что так надо. Для власти народ - никто и зовут его никак»,

- рассказывает Александр Новиков.

В школе поселка Панозеро семь учеников, почти в два раза больше, чем в Плотине. Но если от Плотины до Чупы - 30 километров, то от Панозера до Кеми - больше 100. Родители панозерских детей не представляют, как они отправят своих малышей учиться в Кемь.

Еще одну школу - Валдайскую, что в Сегежском округе, недавно удалось отстоять. У районных властей тоже был план сделать ее филиалом школы № 5 Сегежи. 10 октября состоялось собрание жителей поселка, на которое приехали начальник Сегежского управления образования и руководство пятой школы. Они, естественно, рассказывали о плюсах слияния: единые закупки оборудования, возможность включения в программу капремонта, электронная школа, большая часть документооборота и электронных программ ляжет на головное учреждение.

«То, что мы хотели донести, восприняли как нападение. Если честно, то и диалога-то не получилось. Дошло и до оскорблений. Знаете, для меня все же весомый аргумент - отдаленность Валдая от административного центра, от Сегежи. Реорганизацию пока проводить не будем. Решили, что обучающиеся будут учиться как и ранее (без новинок в обучении), фонд оплаты педагогов останется в руках директора, а школа, как и прежде, будет самостоятельно решать все административные вопросы»,

- написала на своей странице глава Сегежского округа Марина Гусева.

Самой Гусевой, кстати, на том собрании не было. А жители Валдая, которые были на собрании, уверяют, что никто никого не оскорблял.

Но в поселке пока не торопятся радоваться - ждут официального постановления об отмене реорганизации. Никого из карельских чиновников не смущает, что люди не верят им на слово?

Проблема малокомплектных школ остро стоит не только в Карелии, но и по всей России. Президенту Путину регулярно поступают «крики о помощи» и просьбы не закрывать сельские школы. Владимир Владимирович каждый раз высказывался однозначно: даже если остался один ученик, нужно сделать все возможное, чтобы сохранить школу.

«Мы все время говорим о проблемах малокомплектных школ. Но если такая школа закрывается - село умирает. А мы должны обеспечить чтобы люди у нас не покидали такие регионы»,

- заявил Путин во время своей «Прямой линии» в 2018 году.

Почему же карельские чиновники делают все возможное, чтобы ликвидировать малокомплектные школы? Ведь речь, как заявляли представители управлений образования и в Панозере, и в Плотине, не идет о финансах.

Мне кажется, что министру образования Роману Голубеву не стоит делать вид, что это проблемы районов, и пусть они сами свои вопросы с «оптимизацией» школ решают. Зачем будоражить общественность и давать пищу для домыслов? Пора выступить с заявлением по всем малокомплектным школам Карелии и внятно рассказать о планах и дальнейших действиях. // Фото: Елена Малишевская, Эмилия Слабунова, Андрей Монастыршин.