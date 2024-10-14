Автомобили нарушителей эвакуируют с площади в Петрозаводске

Сегодня в Госавтоинспекцию Петрозаводска поступило несколько сигналов от горожан о нарушении водителями правил остановки в районе Литейной площади. Брошенные автомобили мешали движению других машин. На место выехали сотрудники ГАИ, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения подтвердились. В итоге автомобилистам-нарушителям были выписаны штрафы, а транспортные средства были направлены на специализированную парковку.

Горожанам напомнили, что нельзя оставлять машину в местах, где расстояние между сплошной линией разметки и остановившимся автомобилем составляет менее 3 метров. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 2000 рублей и задержание транспортного средства. // Фото ГАИ