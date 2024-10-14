Популярный алкоголь заметно подорожал в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении цен на алкоголь в республике в сентябре 2024 года. Информация приведена на официальном сайте ведомства.

По данным статистики, в сентябре сильнее всего подорожало в Карелии пиво. Цены на пенный напиток выросли, в среднем, на 7,8%. Также стали дороже отечественный коньяк - на 1,3% и крепленое вино - на 0,9%.

Вместе с тем, подорожали не все спиртные напитки. Водка, например, в сентябре подешевела на 0,8%. // Фото: unsplash.com / Eeshan Garg