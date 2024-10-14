Обстановка на дорогах осложнится из-за гололедицы

В начале недели в Карелии будет идти не только дождь, но и мокрый снег. По утрам и ночам температура может переходить через ноль. Обстановка на дорогах может осложниться, об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра.

В среду, 16 октября, по южным и восточным районам республики, в Петрозаводске, может выпасть до 10-15 мм осадков, это четверть нормы октября. Ночью и утром температура воздуха будет опускаться до +3, -2 градусов. Днем столбик термометра не будет подниматься выше +2, +7. Возможна гололедица.

Во второй половине недели осадков практически не будет, а температура повысится. // фото unsplash.com/ Courtney Corlew