04 марта 2025, 22:00
Общество

Выбор редакции: «дырявая» квартира, смерть актера и серебро Ларина

Вместе вспоминаем события уходящего вторника, 4 марта
фото «Петрозаводск говорит»

Днем в Прионежском районе в жестком столкновении двух автомобилей пострадали люди.

Один из пострадавших в страшной аварии на трассе «Кола» в Прионежском районе, случившейся 2 марта, умер в больнице. 

Повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве выплачивают 880 жителям Карелии. Доплата составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности.

Вместо достопримечательностей туристы видят уродливые снежные свалки.

В Прионежском районе прокуратура помогла жительнице Новой Вилги добиться от управляющей компании ремонта протекающей кровли.

Олимпийский чемпион из Карелии Владислав Ларин стал серебряным призером на турнире в Болгарии.

Ушел из жизни известный российский актер и режиссер, уроженец Петрозаводска Михаил Мокеев. 

Робот начнет обзванивать записавшихся на прием пациентов и напоминать о предстоящем визите к врачу. 

В Петрозаводске задержаны супруги, убившие и расчленившие своего знакомого в городе Мурино в Ленинградской области.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.

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