04 марта 2025, 13:58
Олимпийский чемпион Ларин стал вторым на турнире в Болгарии
Петрозаводчанин провел четыре поединка и уступил в одном
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Олимпийский чемпион из Карелии Владислав Ларин стал серебряным призером на турнире в Болгарии, сообщили в центре спортивной подготовки.
Тхэквондист провел четыре поединка на международных соревнованиях Bulgaria Open G-1 на выходных 1-2 марта. В трех из них петрозаводчанин был сильнее соперников, но в четвертом уступил товарищу по команде.
В общекомандном зачете российские тхэквондисты заняли первое место турнира.
Старты в Болгарии являются этапом отбора для формирования состава сборной России на чемпионат мира 2025.