Олимпийский чемпион Ларин стал вторым на турнире в Болгарии

Олимпийский чемпион из Карелии Владислав Ларин стал серебряным призером на турнире в Болгарии, сообщили в центре спортивной подготовки.

Тхэквондист провел четыре поединка на международных соревнованиях Bulgaria Open G-1 на выходных 1-2 марта. В трех из них петрозаводчанин был сильнее соперников, но в четвертом уступил товарищу по команде.

В общекомандном зачете российские тхэквондисты заняли первое место турнира.

Старты в Болгарии являются этапом отбора для формирования состава сборной России на чемпионат мира 2025.