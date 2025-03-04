04 марта 2025, 18:02
Трех человек увезли в больницу с места ДТП в Карелии
Днем в Прионежском районе столкнулись два автомобиля, помощь оказывали спасатели
фото: телеграм-канал МЧС РК
Днем 4 марта в Карелии в жестком столкновении двух автомобилей пострадали люди.
В МЧС уточнили, что спасателям о столкновении в Прионежском районе сообщили в 13:58. В результате аварии пострадали три человека. Трансопртные средства получили серьезные повреждения. Спасатели отключили аккумуляторные батареи.
Медики оказали пострадавшим первую помощь. Потерпевших госпитализировали в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.