Трех человек увезли в больницу с места ДТП в Карелии

Днем 4 марта в Карелии в жестком столкновении двух автомобилей пострадали люди.

В МЧС уточнили, что спасателям о столкновении в Прионежском районе сообщили в 13:58. В результате аварии пострадали три человека. Трансопртные средства получили серьезные повреждения. Спасатели отключили аккумуляторные батареи.





Медики оказали пострадавшим первую помощь. Потерпевших госпитализировали в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.