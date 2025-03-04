04 марта 2025, 17:46
Жесткая массовая авария с пострадавшим произошла на трассе «Кола»
Транспортные средства вылетели с трассы в Ленобласти
фото VK-группа Аварийно-спасательной службы ЛО
4 марта на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе произошла групповая авария. Помощь человеку оказывали до прибытия спасателей.
В региональной аварийно-спасательной службе сообщили, что на 188-м километре трасы столкнулись КамАЗ, «Хендай» и «Соллерс».
Транспортные средства получили повреждения. Один автомобиль превратился в месиво. Судя по всему, после аварии машины оказались в кювете.
Несмотря на страшные кадры. Пострадал один человек. Спасатели отключили аккумуляторные батареи поврежденных машин.