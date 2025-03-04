Жесткая массовая авария с пострадавшим произошла на трассе «Кола»

4 марта на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе произошла групповая авария. Помощь человеку оказывали до прибытия спасателей.

В региональной аварийно-спасательной службе сообщили, что на 188-м километре трасы столкнулись КамАЗ, «Хендай» и «Соллерс».

Транспортные средства получили повреждения. Один автомобиль превратился в месиво. Судя по всему, после аварии машины оказались в кювете.

Несмотря на страшные кадры. Пострадал один человек. Спасатели отключили аккумуляторные батареи поврежденных машин.