Чего хотят автодевочки

Текст: Максим Тихонов

Девочек за рулем, кажется, уже больше, чем мальчиков. Особенно это бросается в глаза в выходные и праздники. Их называют «автоледи». Но каждая леди в душе остается девочкой.

А скоро, между прочим, 8 Марта. И автодевочкам надо делать подарочки – готовимся, мужики!

У меня есть знакомая - типичная автодевочка. Три года назад богатый папа (не папик) подарил ей машинку – «Лексусик». Беленький, но с аэрографикой на бортах – какие-то там олени, снежные вихри, ёлки и зимнее солнце. Она говорит, что папа сделал ей «красивенькую машинку». А папа говорит, что с такими картинами машину не угонят.

С тех пор она из машины не влезает, стала настоящей атодевочкой – колесит по Петрозаводску и округе по всем делам. Возит и мужа, у которого нет прав, и дочку-малышку. «Лексусику» она дала имя – Леся. И всячески делает свою Лесю по внешности и внутренности именно «девочковой» машинкой.

Что же хотела бы получить в подарок автодевочка? Я поставил над нею свой эксперимент. Завел ее на страничку известного интернет-магазина, в раздел женских аксессуаров для авто. И предложил самостоятельно отобрать в корзину то, что она хотел бы купить для своей Леси. Признаться, опасался, что сейчас полезут многотысячные ценники, но, все, парни, оказалось не так страшно. Имейте в виду при выборе подарочков своей автодевочке. А мне было просто прикольно наблюдать за шопящейся женщиной – чисто чтобы понять, куда у них улетают деньги.

Итак, в ее корзине оказалось следующее.

Парковочная визитка

Это такая штука, которая позволяет набрать свой номер телефона и положить под ветровое стекло на случай, если твоя машина кому-то помешает.

«А что, я часто паркуюсь кое-как. Есть такой грех. А тут, если я кого-то подопру, люди смогут не по колесам пинать, а по телефону набрать. Это гуманно по отношению к моим колесам»,

- пояснила она.

165 рублей – щелкнул мой калькулятор.

Атмосферная подсветка в салон

Это такая модная сегодня фигня, навеянная китайским автопромом.

«Обожаю Новый год! Эти огоньки сделают мне Новый год круглый год!»

- прокомментировала автодевочка.

736 рублей.

Сумка-держатель для телефона

Кожаный «карманчик», который цепляется на дефлектор.

«О! Очень мне нужно для косметики! А то не знаю, куда ее в машинке складывать… И для заколочек. И для резиночек».

349 рублей.

Освежитель воздуха с бантиком

Понятная девочковая тема.

«Все автомобильные вонючки имеют какие-то мужские запахи. А это сделано явно для девочек!»

В корзине оказались сразу пять «бантиков».

84 рубля за штуку.

Освежитель воздуха с паучком

Был добавлен в корзину после некоторых сомнений и такого рассуждения:

«Ему будет хорошо среди бантиков. Потому что они похожи на цветочки…»

286 рублей.

Контейнер для мусора

«Я-то, дура, весь мусор пихаю в карманы на дверях. А потом его оттуда выковыривать – это ж можно состариться и умереть!»

439 рублей.

Игрушка «Целующаяся пара»

Ну ооооочень девочковая штука. Сажаются на магнитиках на «торпеду» и от дорожной тряски как бы целуются.

«Это мило!»

- прокомментировала она.

309 рублей за «милоту».

Органайзер в багажник

Полезная, кстати, вещь – и не только для девочек.

«Мне бы еще для мозгов органайзер купить…»

- туманно заметила автодевочка, добавляя покупку в корзину.

346 рублей.

Далее в корзину последовали:

Вставки со стразами противоскользящие в подстаканники

480 рублей.

И

Декоративные накладки на дефлекторы

348 рублей.

«Подарю своей Лесичке новую красоту. Ей понравится!»

Защитная накладка-органайзер на спинку сиденья

Была добавлена в корзину в качестве «извинения» за предыдущие безделушки.

«А что. Удобно! Ребенок постоянно пинает спинку сиденья, пачкает. А тут в кармашек можно и планшет вставить, чтоб мультики смотрела по дороге…»

355 рублей.

Итак, мужчины. Не так уж много надо, чтоб порадовать автодевочку. Будете дарить - не забудьте про цветы и жаркий поцелуй! (Источник: "ПРОавто | Карелия")