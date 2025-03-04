Чего хотят автодевочки
Текст: Максим Тихонов
Девочек за рулем, кажется, уже больше, чем мальчиков. Особенно это бросается в глаза в выходные и праздники. Их называют «автоледи». Но каждая леди в душе остается девочкой.
А скоро, между прочим, 8 Марта. И автодевочкам надо делать подарочки – готовимся, мужики!
У меня есть знакомая - типичная автодевочка. Три года назад богатый папа (не папик) подарил ей машинку – «Лексусик». Беленький, но с аэрографикой на бортах – какие-то там олени, снежные вихри, ёлки и зимнее солнце. Она говорит, что папа сделал ей «красивенькую машинку». А папа говорит, что с такими картинами машину не угонят.
С тех пор она из машины не влезает, стала настоящей атодевочкой – колесит по Петрозаводску и округе по всем делам. Возит и мужа, у которого нет прав, и дочку-малышку. «Лексусику» она дала имя – Леся. И всячески делает свою Лесю по внешности и внутренности именно «девочковой» машинкой.
Что же хотела бы получить в подарок автодевочка? Я поставил над нею свой эксперимент. Завел ее на страничку известного интернет-магазина, в раздел женских аксессуаров для авто. И предложил самостоятельно отобрать в корзину то, что она хотел бы купить для своей Леси. Признаться, опасался, что сейчас полезут многотысячные ценники, но, все, парни, оказалось не так страшно. Имейте в виду при выборе подарочков своей автодевочке. А мне было просто прикольно наблюдать за шопящейся женщиной – чисто чтобы понять, куда у них улетают деньги.
Итак, в ее корзине оказалось следующее.
Парковочная визитка
Это такая штука, которая позволяет набрать свой номер телефона и положить под ветровое стекло на случай, если твоя машина кому-то помешает.
«А что, я часто паркуюсь кое-как. Есть такой грех. А тут, если я кого-то подопру, люди смогут не по колесам пинать, а по телефону набрать. Это гуманно по отношению к моим колесам»,
- пояснила она.
165 рублей – щелкнул мой калькулятор.
Атмосферная подсветка в салон
Это такая модная сегодня фигня, навеянная китайским автопромом.
«Обожаю Новый год! Эти огоньки сделают мне Новый год круглый год!»
- прокомментировала автодевочка.
736 рублей.
Сумка-держатель для телефона
Кожаный «карманчик», который цепляется на дефлектор.
«О! Очень мне нужно для косметики! А то не знаю, куда ее в машинке складывать… И для заколочек. И для резиночек».
349 рублей.
Освежитель воздуха с бантиком
Понятная девочковая тема.
«Все автомобильные вонючки имеют какие-то мужские запахи. А это сделано явно для девочек!»
В корзине оказались сразу пять «бантиков».
84 рубля за штуку.
Освежитель воздуха с паучком
Был добавлен в корзину после некоторых сомнений и такого рассуждения:
«Ему будет хорошо среди бантиков. Потому что они похожи на цветочки…»
286 рублей.
Контейнер для мусора
«Я-то, дура, весь мусор пихаю в карманы на дверях. А потом его оттуда выковыривать – это ж можно состариться и умереть!»
439 рублей.
Игрушка «Целующаяся пара»
Ну ооооочень девочковая штука. Сажаются на магнитиках на «торпеду» и от дорожной тряски как бы целуются.
«Это мило!»
- прокомментировала она.
309 рублей за «милоту».
Органайзер в багажник
Полезная, кстати, вещь – и не только для девочек.
«Мне бы еще для мозгов органайзер купить…»
- туманно заметила автодевочка, добавляя покупку в корзину.
346 рублей.
Далее в корзину последовали:
Вставки со стразами противоскользящие в подстаканники
480 рублей.
И
Декоративные накладки на дефлекторы
348 рублей.
«Подарю своей Лесичке новую красоту. Ей понравится!»
Защитная накладка-органайзер на спинку сиденья
Была добавлена в корзину в качестве «извинения» за предыдущие безделушки.
«А что. Удобно! Ребенок постоянно пинает спинку сиденья, пачкает. А тут в кармашек можно и планшет вставить, чтоб мультики смотрела по дороге…»
355 рублей.
Итак, мужчины. Не так уж много надо, чтоб порадовать автодевочку. Будете дарить - не забудьте про цветы и жаркий поцелуй! (Источник: "ПРОавто | Карелия")