Умер родившийся в Петрозаводске известный российский актер

Ушел из жизни известный российский актер и режиссер, уроженец Петрозаводска Михаил Мокеев. О его смерти сообщает «Лента.ру».

Михаил Мокеев скончался в возрасте 73 лет. Он родился в Петрозаводске в 1951 году. Был выпускником Школы-студии МХАТ, учеником Олега Ефремова. Позже артист сам стал заниматься преподавательской деятельностью.

Широкому кругу зрителей Михаил Мокеев известен по своим ролям в таких картинах как «Батальоны просят огня», «Ночь на размышление» и «Ищейка». Помимо этого, он был режиссером сериалов «Татьянин день», «Мама по контракту», «Одна ночь любви».

Напомним, ранее стало известно о смерти известного в Карелии учителя Лонны Пашкевич. С педагогом простятся в Петрозаводске 6 марта.