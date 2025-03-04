Землетрясение произошло у популярного курорта в России

В Кемеровской области 3 марта произошло землетрясение. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что сейсмособытие было зарегистрировано недалеко от популярного горнолыжного курорта Шерегеш. Магнитуда подземных толчков составила 4,2 балла. Интенсивность землетрясения в эпицентре достигала 5,2 балла, уточняют ученые.

По данным источника, на работу горнолыжного курорта подземные толчки не повлияли. Также не поступало никакой информации о возможных разрушениях и пострадавших в регионе.