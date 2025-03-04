По маршруту Москва-Пекин могут запустить регулярный китайский поезд

Рассматривается возможность запуска регулярного движения по железной дороге между Россией и Китаем. Решение могут принять по итогам пробной поездки. 25 февраля из Пекина в Москву через Улан-Батор и обратно отправился пассажирский поезд, в составе которого 12 вагонов. Поездка состава №3/4 должна завершиться 11 марта.

Вагоны произвели в Китае и ранее не использовали на российских железных дорогах. Поезд состоит из шести вагонов купе, двух вагонов СВ, штабного вагона, багажного и двух вагонов-электростанций, сообщает «Российская газета».

Сообщение по железной дороге между странами было приостановлено во время пандемии, в декабре 2024 года было возобновлено по маршруту Суйфэньхэ – Гродеково.