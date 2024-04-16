Врач перечислил продукты, способные вызвать кошмары

Кошмары могут вызвать макароны, хлеб, жирные сорта сыра, пирожные, шоколад, какао, печенье, съеденные незадолго до сна. Такое мнение высказал терапевт Тимур Асанов в беседе с News.ru.

Вечером лучше не употреблять продукты, насыщенные углеводами, жирами и сахаром. За шесть часов до сна не стоит употреблять и острую пищу. По словам врача, такие продукты изменяют температуру тела, что влияет на формирование сновидений в стадии быстрого сна. Для перекуса не подойдут и чипсы, так как они плохо влияют на пищеварение.

Утолить голод перед сном можно, съев морковь или горсть орехов. Также подойдет несладкий йогурт. // фото unsplash.com