16 апреля 2024, 21:35
Врач перечислил продукты, способные вызвать кошмары
Некоторые продукты лучше не употреблять перед сном. В черном списке - какао, макароны, сыр и другие
Кошмары могут вызвать макароны, хлеб, жирные сорта сыра, пирожные, шоколад, какао, печенье, съеденные незадолго до сна. Такое мнение высказал терапевт Тимур Асанов в беседе с News.ru.
Вечером лучше не употреблять продукты, насыщенные углеводами, жирами и сахаром. За шесть часов до сна не стоит употреблять и острую пищу. По словам врача, такие продукты изменяют температуру тела, что влияет на формирование сновидений в стадии быстрого сна. Для перекуса не подойдут и чипсы, так как они плохо влияют на пищеварение.
Утолить голод перед сном можно, съев морковь или горсть орехов. Также подойдет несладкий йогурт. // фото unsplash.com