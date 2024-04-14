Врач перечислила продукты для замедления старения

Вещества в некоторых продуктах защищают организм от свободных радикалов и окислительного стресса, предотвращая развитие заболеваний и замедляя старение. В какие продуктах содержатся антиоксиданты, в беседе с «Газета.Ru» назвала гастроэнтеролог Светлана Ермакова.

Так. красный виноград, ягоды, орехи и шоколад содержат ресвератролом. Это соединение уменьшает воспаление, защищает сердце, улучшает когнитивные функции.

Полезны и ягоды черники, малины, вишни и черной смородины. По словам специалиста, сульфорафан в брокколи, спарже, рукколе, капусте и редисе, а также кверцетин в яблоках, красном луке, зеленом чае, клюкве, чернике, малине, красном винограде продлевают молодость и защищают от рака.

Сохранить зрение помогают антиоксиданты лютеин и зеаксантин из зеленых листовых овощей (шпината), картофеля и кукурузы.

Ранее врач назвала продукты для здорового питания. // фото unsplash.com/ Stan Slade