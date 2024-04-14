Названы пять основных групп продуктов для здорового питания

Базовый рацион питания составляют пять группы продуктов. Овощи, фрукты, ягоды и зелень входят в первую, передает РИА Новости.

Макароны, крупы, хлеб, картофель, батат и другие крахмалосодержащие составляют вторую группу. По мнению эндокринолога Дарья Абахина, лучше употреблять хлебобулочные и макаронные изделия из цельнозерновой муки, цельнозерновые крупы (бурый и дикий рис, булгур, перловая и ячневая крупы, полба, просо, пшено, гречиха, киноа и другие) и макароны, картофель в мундире или запеченный с кожурой.

В рационе должны быть и белковые продукты. Это курица, рыба, морепродукты, мясо и яйца, бобовые. Они содержат цинк, витамины группы В, растительный белок.

Еще одна группа – молочные продукты. Молоко, сыр, кисломолочные продукты являются источником кальция. Пятую важную для рациона группу составляют жиры и масла. Сюда можно отнести авокадо, орехи, семена, растительное масло, спред.

Эксперт рекомендует контролировать количество насыщенных жиров и сахара в питании. // фото nrd unsplash.com