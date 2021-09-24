Вот только холеры нам и не хватало! А ведь чуть было не завезли

Слухи в Петрозаводске распространились фантастически быстро. Еще бы! Тут было о чем поговорить. О том, что на столицу Карелии 20 лет назад надвигалась эпидемия холеры, стало известно даже раньше, чем подозрительному больному был поставлен окончательный диагноз. В полдень в поликлинике на Древлянке были закрыты все двери и выставлены посты. Больных не впускали и не выпускали. Провели экстренную перепись всех, пришедших тогда в здание. Кто-то предположил, что в поликлинике проходят учения. Но причина происходившего была гораздо серьезнее.

Молодой человек обратился в поликлинику с острым кишечным расстройством. За два дня до этого он вернулся из Чечни. В части, где он проходил службу, был зафиксирован случай заболевания холерой. Поэтому врачи нашей поликлиники тут же ввели план действий при подозрении на острое инфекционное заболевание. Участковый врач, действуя по инструкции, закрыла окна и двери, по внутренней связи оповестила руководство о нахождении в ее кабинете больного с подозрением на холеру. Врачу был доставлен специальный противочумный костюм. А в поликлинике введены карантинные мероприятия.

«На разбор и принятие решений по отношению к этому больному ушло времени с полдвенадцатого до пятнадцати минут первого. Больше всего времени у нас ушло на установление связи с санэпидстанцией, мы дозвониться долго туда не могли», - сообщила Елена Исакова, начальник медчасти поликлиники.

Благодаря удачному расположению кабинетов в поликлинике, больного удалось вывести через запасной ход и госпитализировать в инфекционную больницу. А всем, кто в тот момент находился в поликлинике, были разъяснены их обязанности. «Было им объяснено, что если что-то найдут подозрительное, то с каждым свяжутся. Все адреса пациентов, находящихся в тот период в стенах нашего учреждения, были записаны, как требует инструкция, когда выявлено особо опасное заболевание или подозрение на него». По счастью, у того больного оказалось острое кишечное заболевание, не холера. Эпидемия нас обошла стороной, зато врачи провели себя на быстроту реакции и бдительность.

Еще об одной нештатной ситуации, которая произошла на самом деле ровно 20 лет назад. Ночью впервые в истории карельской системы исправительных учреждений из-под охраны сбежали двое заключенных. Побег был совершен из колонии №9, которая расположена в Петрозаводске в районе Южной промзоны. Около двух часов ночи обычное течение событий в «девятке» прервала проснувшаяся сигнализация. Двое заключенных «ушли» на волю – не по амнистии, не после отсидки срока. Осужденные, получившие по девять лет лишения свободы, впервые в истории карельской системы УИН совершили побег из-под охраны. И это были не учения. Начальник УИН РК Александр Сафонов сообщил: «Есть у здания дверь, которая является запасным, аварийным выходом на случай пожара или тому подобного. Осужденные через эту дверь прошли в другое помещение, там идет сплошная стена из кирпича. Они эту стену разобрали, сделали проем в ней. И, проникнув на неохраняемую территорию, через еще одно помещение, сломав решетку на окне, они вышли за пределы учреждения».

После того, как сработала сигнализация, была объявлена тревога. Сотрудники колонии действовали по давно отработанному во время учений плану: «Люди уже знают: куда выезжать, в какие места, где собираться. И надо отдать должное, что все оповещенные сотрудники сразу же прибыли. А ведь это было ночью. Кто как мог добрался, кто-то на своих машинах».

После экстренного сбора на базе, и такого же экстренного сбора информации был намечен район поиска – улица Ригачина, район ликёро-водочного завода. И уже через 12 часов после ухода в самоволку, беглецов без шума и пыли задержали именно там. На вопросы – как и почему произошло ЧП, должны были дать ответы следователи. Но сразу было ясно: этот побег готовился не один день. Доморощенные графья Монте-Кристо умудрились разобрать толстую кирпичную стену. За которую их вновь водворили в тот же день, когда они сбежали. И без того немаленькие сроки пребывания за решеткой должны были после попытки побега возрасти. Глоток свободы дорого обошелся беглецам.

И если побег заключенных ничем не напугал горожан, потому что они находились в прекрасном неведении, то – напротив – учения в центре города кое-кого могли и напугать. Дважды в год «Росинкасс» и милиция проводили учения. Днем было разыграно очередное «нападение на инкассатора», которое для прохожих выглядело, как самое настоящее. Местом проведения учений стал один из магазинов фирмы «Бонтон». И неслучайно.

«Не так давно этот магазин подвергся нападению, были случаи утраты денег», - рассказал начальник петрозаводского участка инкассации Алексей Вдовинец.

Роль злоумышленника сыграл сотрудник «Росинкасс». Он в отличие от сотрудников Вневедомственной охраны, приехавшей по тревоге, знал, что нападение учебное. Главная цель совместных учений инкассаторов и милиции – отработать взаимодействие сотрудников обеих служб, выявить недостатки, уточнить и дополнить планы взаимодействия. Несмотря на то, что в Петрозаводске на сотрудников инкассации еще не нападали, к чрезвычайным ситуациям готовились постоянно.

«Мы должны быть готовы ко всему, - отметил Алексей Вдовинец. – Потому что наши бригады фиксировали неоднократно наблюдение за машинами «Росинкасс», фиксировались случаи ведения наших специалистов и около банков, в том числе на высококлассные цифровые камеры. То есть скрытым образом люди пытаются добыть информацию о перемещении денег. То есть мы должны быть готовы ко всему – это наша работа».

Тренированные инкассаторы и милиционеры не подвели и на этот раз. Учения прошли успешно.

Таким было 24 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.