Военные летчики Карелии приступили к тренировочным полетам

В начале двухтысячных молодые российские летчики садились за штурвалы редко. Вот почему настоящим событием стали тренировочные полеты в 159-м гвардейском авиаполку.

Это было ровно двадцать лет назад. Истребитель Су-27 стоил тогда около 40 миллионов долларов. Пилоты утверждали, что он оставался одним из самых современных самолетов в мире. Кстати, и корпус, и вся его электронная начинка – это был стопроцентно отечественный продукт. Но при всем своем совершенстве, без человека в кабине Су-27 – всего лишь кусок железа. Красивый, но не живой. Обучение одного летчика-истребителя стоило около одного миллиона долларов. Деньги на самолеты и на подготовку летчиков у России были. А вот на их содержание – не было. Поэтому далеко не всем пилотам удавалось подняться в небо после окончания училища.

«Постоянно летает у нас летный состав, который несет боевое дежурство, выполняет боевые задачи по охране воздушных рубежей. Сегодня мы приступили к плановым полетам с «молодым», в кавычках, летным составом. С теми летчиками, которые последние года 3–4 не подходили к самолетам»,

- сообщил Сергей Чупиков, командир эскадрильи.

Так что было неудивительно, что для летчиков эти тренировочные полеты стали настоящим праздником. Капитан Шуваев, например, ждал этого праздника после окончания летного училища три года. А некоторые его бывшие коллеги не дождались – уволились из армии, так ни разу не поднявшись в небо. Летчики расквартированного в Бесовце 159-го истребительного полка считали, что им еще повезло. Их полк был едва ли не единственным в стране, в котором регулярные вылеты удавалось совершать не только опытным пилотам, но и их более молодым товарищам.

«За все ВВС я сказать не могу. Но судя по разговорам со знакомыми с других аэродромов, у нас одна из немногих летных частей, где занимаются таким делом», - отметил командир Чупиков. «Так бы всегда летать! - подхватил старший летчик Виталий Шуваев. – Всем так летать надо. Даже больше и чаще надо летать».

Зона ответственности 159-го полка – почти весь Северо-запад России, от Мурманской до Ленинградской области. А с обратной стороны границу патрулируют норвежские и финские ВВС. Финны, кстати, еще в конце 90х летали на российских Миг-21. Но потом пересели на американские F-16. Российские летчики тогда не думали, что им когда-нибудь доведется встретиться с соседями в бою. Но свою работу бесполезной не считали. Здесь говорили, что к стране, у которой есть современная авиация, в мире относятся совсем не так, как к стане, у которой такой авиации нет.

В детском саду №41 состоялась презентация сборника детских песен «Ромашка». По мнению его автора Клары Макаровой, современные дети должны петь песни не только про елочку или двух веселых гусей, но и про героев сегодняшнего дня – телепузиков или чупа-чупсы. Музыкального работника Клару Макарову друзья и коллеги знали, как автора серьезных взрослых песен. Желание сочинять для детей у нее появилось в начале двухтысячных.

«Песни для детей, если признаться, я пишу ровно год. С тех пор, как у меня родился внук. Он меня вдохновил на эти песни. И они стали рождаться. В сборнике как раз указано, что он посвящается «Моему любимому внуку Ромочке», - рассказала Клара.

Кстати, внук тоже ходил в этот же детский сад и пел бабушкины песни. По мнению Клары Макаровой, дети песнями были не избалованы. А те, что есть в детских садах, были или сложные, или морально устарели. Поэтому свои песенки она писала не только про гномов и одуванчики: «Появились такие темы, как телепузики. Может быть, не все взрослые относятся к ним положительно, но тем не менее дети их очень любят». Слова и музыку двадцати песен, которые вошли в сборник «Ромашка» (само название не от цветка, а от имени любимого внука) пришлись по душе не только юным исполнителям.

«Думаю, что это большой подарок для педагогов дошкольного образования, для музыкальных работников. Чем больше песен – тем лучше. Есть возможность выбора. Каждый музыкальный руководитель сможет выбрать то, что для него интересно. Эти песни интересны тем, что это новые песни сегодняшнего дня», - сказала Нелли Бобина, преподаватель дошкольного факультета КГПУ, рецензент сборника. Все 200 экземпляров сборника «Ромашка» разошлись по детским садам. Клара Макарова пообещала, что следующий сборник песен она подарит детям через год.

Таким было 4 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.