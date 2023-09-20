«Вода у нас пахнет какашками, она желто-грязного цвета. Я живу на улице Каменева. Здесь находится восемь многоэтажных домов. Мы фактически живем на берегу бывшей речки, которую перегородили искусственными дамбами. Когда происходит сброс канализации, запах такой, что невозможно форточку открыть», - рассказала жительница Кеми.

Что происходит в карельском городе? Почему люди жалуются на отвратительную водопроводную воду и жуткий запах от канализационных стоков?

В распоряжении нашей редакции есть ответ из республиканской прокуратуры на запрос депутата ЗС РК.

Мы решили подробнее разобраться в истории, как живут в городе, где канализация есть, а очистных сооружений нет. Подробности читайте здесь.