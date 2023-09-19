Карельский город задыхается в зловонии канализационных стоков

Текст: Антонина Кябелева, фото: Вероника Федотова

В городе Кемь немало благоустроенных домов с централизованным водоснабжением и канализацией. Вот только очистных сооружений здесь никогда не было.

Их начали строить в начале 90-х годов прошлого века. Но построить так и не смогли. Грянувшая перестройка поставила крест на многих проектах, в том числе и на строительстве очистных сооружений в Кеми.

Николай Селиверстов, который долгое время работал заместителем главы районной администрации, вспомнил, что тогда удалось только начать строительство.

«И на этом все остановилось»,

- заметил он.

По словам Селиверстова, причина банальная - прекратилось финансирование. Канализационные стоки до сих пор попадают в реку Кемь. Они стекали сорок лет назад, стекают и сейчас.

Затяжная эпопея со строительством канализационно-очистных сооружений (КОС) стала причиной обращения депутата ЗС РК Андрея Монастыршина в республиканскую прокуратуру. Недавно из прокуратуры Республики Карелия пришел официальный ответ.

Еще в 2008 году Кемский городской суд удовлетворил иск прокурора Кемского района и обязал районную администрацию произвести строительство очистных канализационных сооружений в Кеми. Правда, за последние пятнадцать лет очистных сооружений в карельском городе так и не появилось. И, видимо, скоро не появится.

В августе 2023 года Кемкий городской суд дал районной администрации отсрочку до конца 2025 года. Этому предшествовала судебная тяжба между администрацией Кемского района и ООО «ВКО», с которой в 2020 году был заключен контракт на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на строительство канализационных сооружений в Кеми.

Стоимость контракта составляла 16 миллионов рублей, а ПСД должна была быть готова к ноябрю 2021 года.

В процессе разработки документации выяснилось, что необходимо строить более протяженные сети, чем предполагалось ранее. Как следует из решения арбитражного суда, компания «ВКО» уведомила администрацию о необходимости заключения дополнительного соглашения и предоставления необходимых исходных данных. Так как администрация эти требования проигнорировала, компания разорвала контракт в одностороннем порядке. Арбитражный суд РК иск ООО «ВКО» удовлетворил и взыскал в пользу подрядчика с районной администрации 8 миллионов рублей.

Согласно представленной прокуратурой информации, администрацией Кемского района «проводятся мероприятия по включению проектирования объекта «Строительство канализационных очистных сооружений в г.Кемь» в адресную инвестиционную программу Республики Карелия и сбору исходных данных для разработки проектной документации». И, как сказано в ответе из прокуартуры, «реализация указанных мероприятий и исполнение судебного акта контролируется».

Откровенно говоря, звучит тревожно. Не известно, сколько еще лет потребуется администрации, чтобы собрать все исходные данные. Как совершенно непонятно, почему эти исходные данные не были вовремя переданы ООО «ВКО», что вылилось в потерю бюджетом 8 миллионов рублей.

В ответе из прокуратуры также указано, что Балтийско-Арктическим межрегиональным управлением Росприроднадзора рассчитана сумма вреда, который нанесен окружающей среде неочищенными канализационными сбросами. Она составила 15,38 миллиона рублей.

Сейчас эту сумму через суд пытаются взыскать с МУП «КЭСНА», у которого находятся объекты водоотведения в Кемском районе.

Ни в судебных решениях, ни в прокурорских ответах вы не найдете ответа на вопрос, а как живут люди в городе, где централизованная канализация есть, а очистных сооружений нет. Об этом рассказала Вероника Федотова, которая в месяц вынуждена приобретать 25 пятилитровых бутылок воды, так как иного источника нормальной питьевой воды не существует.

«У нас канализация стекает в реку Кемь и ее притоки. У Старого парка рядом с Кемской губой Белого моря тоже спускают канализацию. Вода у нас пахнет какашками, она желто-грязного цвета. Я живу на улице Каменева. Здесь находится восемь многоэтажных домов. Мы фактически живем на берегу бывшей речки, которую перегородили искусственными дамбами. Когда происходит сброс канализации, запах такой, что невозможно форточку открыть»,

- рассказала Федотова.

По ее словам, «в городе стоит страшная вонь». В районе военного городка тоже организовано некое «хранилище» канализационных стоков, чтобы замедлить их попадание в реку.

Вероника Федотова уточнила, что, конечно, в каких-то районах города неприятный запах почти не ощущается. Но, если не повезло и рядом выходят канализационные стоки, то жизнь превращается в дурно пахнущие будни, практически без выходных.

Сложно представить, что в XXI веке целый город в регионе, позиционирующем себя как рай для туристов, задыхается в зловонных выбросах. А ведь Кемь — это место, откуда многие туристы отправляются на Соловки. Но, конечно, дело не в туристах и не в имидже Карелии как экологически безопасном уголке страны с чистейшими озерами, безбрежными лесами и живописной природой. Кемь лишь один из многих городов и поселков Карелии, где не решены базовые проблемы, гарантирующие безопасные условия жизни. Это прежде всего чистая питьевая вода и очистка канализационных стоков.

Наверное, в начале 90-х годов прошлого века, когда происходило глобальное разрушение прежней системы управления, действительно, были объективные причины, не позволившие завершить многие инфраструктурные проекты. Но с тех пор прошло тридцать лет. Кемская администрация с 2008 года не может «домучить» даже проектно-сметную документацию для строительства КОС, тем самым обрекая людей на жизнь в постоянном смраде. О том, насколько серьезный ущерб за последние десятилетия был нанесен окружающей среде, даже говорить не хочется.

И самое страшное, что ничего не меняется. Никто не уходит в отставку, суды предоставляют отсрочку, прокуратура надзирает, Росприроднадзор считает ущерб, миллионы тратятся на штрафы и неустойки. И, конечно же, все строго контролируется. Только вот где они плоды этого неусыпного контроля, если жителям Кеми форточки открыть страшно?