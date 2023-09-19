Двери давно закрытого клуба распахнули в лесном поселке в Карелии

В Кинелахте широко отметили профессиональный праздник лесников. По такому случаю активисты даже открыли местный Дом культуры. Тот лет пять стоял под замком из-за отсутствия работника культуры. Для приема артистов из Видлицы местные жители навели порядок в культурном заедении: смахнули пыль, расставили скамейки для зрителей, украсили сцену. А группа «Винегрет» подготовила праздничную программу.

Если сказать, что это был просто концерт, то ничего не сказать, он был просто — супер!

Зрители смогли в полной мере насладиться новой разнообразной программой группы «Винегрет» на осеннюю тематику. Звучали вечные хиты 70-х годов: песни «Мир не прост» группы «Самоцветы, шлягеры Юрия Антонова и новые современные произведения. Особо порадовало зрителей то, что группа из Видлицы приезжает к нам не впервые, а в этот раз выступила в полном составе. Изюминкой концерта было трогательное поздравление от участников группы нашим землякам, в частности семейной паре Василия Андреевича и Елены Васильевны Фоминых. Ведь именно в день концерта, 16 сентября, правда, много лет назад, они поженились, а теперь носят почетное звание дедушек и бабушек», — делятся эмоциями зрители.

С давних пор в Карелии велись лесозаготовки. Небольшой поселок Кинелахта внес свой вклад в лесозаготовительную промышленность, он появился на карте республики в 1957 году и построили его для лесозаготовителей. В прошлом веке этот населенный пункт считался одним из самых крупных поселков.

«У нас в Кинелахте нет ни одной семьи, которая бы не работала в лесной отрасли. Ушли наши папы и мамы, они жили, пока трудились. А труд у них был тяжелым, просто адским. Что тут говорить? У них не было другого выбора — приходилось работать, можно сказать, даром. Если сказать, сколько им платили за их труд, то сегодня вряд ли нашелся бы кто-нибудь, решившийся взять ручную пилу в руки. Но наши родители выдержали все, — сказал Иван Фомин. — Наши деды, родители в прошлые годы в полной мере ощутили на себе нечеловеческие нагрузки от работы в лесу. То «железное поколение» трудилось честно, полностью отдавая себя работе, стараясь обеспечить свои семьи всем необходимым».

Действительно, труд лесозаготовителей в те времена был каторжным. Первые вальщики Кинелахты пилой-лучковкой вручную пилили толстые стволы, везли древесину на лошадях к водоемам и по рекам сплавляли дальше.

Постепенно технологии совершенствовались. На делянках начали применять электропилы, которые при помощи кабеля подключались к генераторам. Большим прорывом на валке леса стало применение бензопил «Дружба», а потом «Урал». В конце пятидесятых годов прошлого века в лес пришла более мощная техника, которая немного облегчила труд лесозаготовителей. На трелевку древесины запустили трактора ТДТ-40 и знаменитый ТДТ-55, выпущенные на базе Онежского тракторного завода в Петрозаводске.

В 90-е годы наступила эра умных машин — форвардеров и харвестеров. Каждый такой лесозаготовительный комплекс способен осваивать объем среднего мастерского участка.

Давно уже канули в Лету времена, когда рано утром лесозаготовители шли в диспетчерскую лесопункта, рассаживались по машинам и ехали на свои делянки… Теперь на месте гаража вырос сосновый питомник: надо восстанавливать карельские леса.

В третье воскресенье сентября жители поселка Кинелахта по традиции отмечают праздник День работников леса и лесной промышленности, главный праздник Кинелахты. Они вспоминают односельчан, которые трудились не покладая рук, и заботливо высаживают выращенные из семян сосенки: «Расти, карельский лес!»// фото Людмилы Павловой