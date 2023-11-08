Владелец восстановил дом, где снимали «Любовь и голуби»

Житель Медвежьегорска реконструировал дом, в котором жили герои фильма «Любовь и голуби». Он специально купил его, когда узнал, что строение сильно обветшало, передает Telegram-канал «Октябрьская магистраль/Гудок».

Евгений Шульга услышал о плачевном состоянии места съемок любимой комедии 14 лет назад. За домом никто не ухаживал, он разрушался и пострадал от пожара.

Мужчина вместе с родственниками воссоздал облик дома № 12 на улице Нижней, знакомый всем по фильму. Герои комедии Владимира Меньшова во время съемок жили в настоящем доме, который арендовали. Новый хозяин также восстановил знаменитую голубятню.

Ранее мы писали, что у местных властей отремонтировать локацию не получилось – выделенные на это деньги отозвали назад. // фото: скриншот видео Александр countrymen/YouTube