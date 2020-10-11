На телеканале «Россия 1» вспомнили съемки фильма «Любовь и голуби»

В шоу телеканала "Россия 1", где поздравляли с днем рождения актера Александра Михайлова, не могли обойти вниманием одну из лучших его ролей, сообщается на сайте канала.

О том, как трепетно жители Карелии хранят память о съемках картины "Любовь и голуби", рассказывает репортаж программы "Привет, Андрей!"

Александр Михайлов родом из Забайкалья и, и по сведениям ведущего Андрея Малахова, режиссер картины Владимир Меньшов искал натуру для съемок где-то в тех краях, на берегу Байкала, но там ему не очень понравилось. "Да нет, нет, – заступился за малую родину Александр Яковлевич. – Это финансовые дела. Очень далеко. А в Карелии то же самое место нашли со всеми этими обрывами, деревьями, и все нормально. Потерь не было".

В итоге сцены деревенской жизни в фильме "Любовь и голуби" снимали в Медвежьегорске. Местные жители с удовольствием пускали киношников в свои дома, а сами снимались в массовке.

До приезда съемочной группы на месте настила, где плясали многозначительную кадриль, был огород, выращивали картошку.

"Танцевальная площадка была построена специально. Мне и двум нашим местным мужчинам посчастливилось принять участие в этих танцах. Мы с моим напарником танцевали на этой площадке",

– рассказывает одна из плясуний и показывает фотографию, на которой она со своим Владимиром запечатлена в компании всех звезд картины. Пара и сейчас, 36 лет спустя, легко воспроизводит изящные фигуры того танца. Показала женщина и место, где дядя Митя Сергея Юрского прыгал с ограды танцпола в реку и оказывался на другом ее берегу.

Затонувшая баржа, где встречались Василий и Надюха, со временем почти совсем скрылась под водой. Добраться до нее можно только на лодке. Но поклонники фильма регулярно приезжают в эти места.

Главные герои ленты жили на берегу реки Кумса на окраине города по адресу улица Нижняя, 12 в обычном деревенском доме, который на время съемок арендовали у похожей на чету Кузякиных семейной пары.

Несколько лет назад у самого знаменитого дома в Медвежьегорске появился новый хозяин. Легендарный фильм рождался, когда мальчику было шесть лет. Он помнит, как все происходило, но сам в кадр не попал. А вот его старший брат на танцах сидит рядом с баянистом…

"Я постараюсь сделать все так, как было в фильме: здесь будет настил деревянный, забор такой же, поставлю "козла" сюда с банками, по которым бил дядя Митя, когда начал танцевать",

– рассказывает владелец культовой недвижимости.

Восстановит он в первозданном виде и любимое место героя Александра Михайлова – голубятню, где тот любил проводить время с птицами.

Жители Медвежьегорска поблагодарили Александра Михайлова за любимый фильм своего села, Карелии и всей России и пригласили актера в гости.