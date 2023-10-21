21 октября 2023, 12:31
Ремонт места съемок «Любовь и голуби» сорвал подрядчик, деньги отняли
Выделенные на благоустройство в Медвежьегорском районе деньги вернули в республиканский бюджет
Недобросовестный подрядчик сорвал ремонт места съемок знаменитой картины «Любовь и голуби». В результате остаток финансирования отозвали, сообщил глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов в своем аккаунте ВКонтакте.
Средства на благоустройство памятного места на улице Нижней в Медвежьегорске выделили из бюджета Карелии. Поскольку подрядная организация не успела провести работы, остаток денег пришлось вернуть.
Теперь местные власти судятся с организацией и ищут, где снова найти финансирование. // фото: кадр из фильма