Зайти только по логину и паролю на Госуслуги скоро не сможет никто

Чтобы ваойти в личный кабинет на портале «Госуслуги», нужно будет обязательно пройти двухфакторную аутентификацию. Раньше она была обязательна только для новых пользователей, теперь – для всех, передает РБК.

Кроме логина и пароля нужно будет пройти через дополнительное подтверждение личности. По выбору пользователя это может быть верификация по СМС, одноразовый код из ТОТР-приложения или вход по биометрии.

Двухфакторный вход на портал заработает с 28 октября. Сэтого дня пользователи смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные. У тех, кто не установит второй фактор в этот визит, при следующем входе появится баннер с вариантами защиты: пока пользователь не выберет один из вариантов, войти на «Госуслуги» он не сможет. // фото: kaboompics/ pixabay.com