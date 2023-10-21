Для врачей Карелии закупили еще три «Газели»

Парк автомобилей скорой помощи в Карелии пополнился тремя «Газелями-НЕКСТ». Об этом 21 октября сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Машины пришли в республику по линии минпромторга РФ, их будут использовать для нужд медорганизаций.

- Ранее уже поступили пять автомобилей марки «ГАЗ-Соболь»,

- напомнил Охлопков.

Всего в этом году в регион поступит 16 автомобилей: 11 – марки «ГАЗ» и пять – «УАЗ». // фото: AKuptsova/ pixabay.com