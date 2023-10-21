Дороги в Петрозаводске начали посыпать пескосоляной смесью

Опасные участки на дорогах Петрозаводска начали посыпать пескосоляной смесью. Ее разбрасывают на путепроводах, перекрестках, пешеходных переходах и мостах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Содержанием и благоустройством улиц занимаются Кондопожское ДРСУ и субподрядные организации.

Подрядчик убирает мусор с тротуаров и газонов на Ключевой, Зареке, Древлянке, Кукковке, в Центре, Октябрьском районе.

Тракторы работают на Кукковке, Ключевой, Зареке, в Сайнаволоке и Октябрьском районе. Две мобильные бригады приводят в порядок остановочные комплексы Петрозаводска.

Подрядчик убирает опавшие листья на Набережной Варкауса, Герцена, улице Маршала Мерецкова, проспекте Карла Маркса. Дорожные пылесосы задействованы в Центре и Октябрьском районе. Прицепная уборочная техника работает на Кукковке и Ключевой.

Субподрядчик ООО «ДСМ» занимается содержанием Перевалки, Рыбки и Железнодорожного района, а ООО «ТТК» – Сулажгоры, СКЗ, Соломенного, Бараньего Берега, Зимника, Томиц и дороги в сторону городского кладбища Вилга. // фото: wirestock/ freepik.com