Снег еще не выпал, а зайцы в Карелии уже меняют окрас

«Четверых зайчат принесли наши знакомые летом. Они нашли их возле трассы. Им было около двух недель. Малыши сидели около мертвой мамы — зайчихи.

Похоже, что ее сбила машина. Друзьям ничего не оставалось делать, как взять малышей к себе. Они их выкармливали из пипетки молоком. Когда деткам исполнился один месяц, то принесли к нам на ферму. Сейчас зайчатам примерно 4 месяца», — рассказали владельцы хозяйства Константин и Марина.

Осенью наблюдать за дикими животными становится еще интереснее. Зайцы меняют окрас шубки с серой на белую. Сезонная линька происходит постепенно. Сначала белеют ушки и хвост, а затем – спинка.

Зайцы обладают способностью дважды менять окрас шерсти в течение года. Понаблюдать за ними и другими питомцами фермы «Кемский страус» желающие приезжают ежедневно.// Фото сообщества «Катание на лошади в Кеми»