Туристы в Карелии кормили с рук диких кабанов

В Лахденпохском районе Андрей Александров снял на мобильный телефон женщину, которая кормит стадо диких кабанов. Судя по видео, животные ее не боятся. Несколько малышей-полосатиков и взрослых хрюш выпрашивают лакомство. Такое занятие со стороны выглядит очень забавным.

Взволнованный голос за кадром предупреждает, что надо уходить: «Если придет хряк, то будет совсем не здорово».

Действительно, охотники считают, что подобная встреча не сулит ничего хорошего. Вепрь может достигать внушительного веса – почти 200 килограммов. Его сила такова, что он легко снесет легковой автомобиль. Охотники утверждают, что зверь старается не выходить к людям. Но, в случае опасности отчаянно будет защищать себя и своих детенышей. // Фото: скрин видео