Житель Петрозаводска рискнул жизнью ребенка и заплатит за это

Сегодня утром дорожные инспекторы провели рейд на набережной Ла-Рошель в Петрозаводске. Они проверяли соблюдение водителями правил перевозки детей, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

В ходе мероприятия был выявлен один нарушитель. Автомобилист перевозил в своей машине ребенка, не позаботившись о его безопасности. Водитель будет привлечен к ответственности, ему предстоит оплатить штраф в размере 3000 рублей.

В Госавтоинспекции призвали автомобилистов строго соблюдать ПДД и заботиться о безопасности маленьких пассажиров. // Фото ГИБДД Петрозаводска