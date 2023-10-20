Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска в субботу

В субботу в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Дорожные полицейские проведут массовые проверки на улицах карельской столицы. Они будут искать пьяных водителей.

Петрозаводчан просят не оставаться в стороне от этой проблемы. О людях, севших за руль в нетрезвом виде, можно сообщать в дежурную группу по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска