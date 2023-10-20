Фонд «Защитники Отечества» дал старт патриотическому конкурсу

Карельское отделение фонда «Защитники Отечества» приглашает жителей республики принять участие в конкурсе «Памяти героев верны!». Конкурс посвящен героям и событиям СВО, защитникам Донбасса и новых территорий.

Участвовать в конкурсе могут все граждане РФ в возрасте от 14 лет. Присылать творческие работы можно в номинациях «Рассказ», «Авторское стихотворение», «Авторская песня». Главное условие – сюжеты произведений должны быть посвящены реальной истории, случаю или событию, главными героями которых являются участники спецоперации.

Подать заявку на участие можно до 5 ноября на электронный адрес: konkurs@gosfondveteranov.gov.ru. Итоги подведут на торжественной церемонии награждения в декабре.

Больше информации, а также бланк заявки доступны по ссылке.

Напомним, что карельский филиал фонда «Защитники Отечества» работает по адресу: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 1. Подробную информацию о режиме работы можно узнать по телефону: +7 (8142) 44-53-10.